Bắt kẻ 18 tuổi lừa đảo chuyển tiền từ thiện, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Thực hiện đấu tranh chuyên án, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Lê Thanh Phụng (SN 2003; ngụ P.3, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an đấu tranh, khai thác đối tượng Lê Thanh Phụng (SN 2003; ngụ P.3, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Chiều 2-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phối hợp các đơn vị, lực lượng phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 8 tỷ đồng.

Theo điều tra, đầu tháng 3-2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao nhận được trình báo của bà Đ.T.T.H. (ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị lừa mất 537 triệu đồng. Bà H. hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ thiện cả trong và ngoài nước rồi chuyển, trao đến cho những hoàn cảnh khó khăn.

Vào ngày 8-3-2021, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo với nội dung: WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 đồng với nội dung tiền ủng hộ. Người gửi gọi điện hối thúc bà H. bấm vào đường link để nhận tiền. Tin tưởng, bà H. làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Việc xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn do tội phạm công nghệ cao, xóa sạch dấu vết sau khi gây án. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm cao, Công an xác định nghi phạm từng lưu trú tại một nhà nghỉ ở tỉnh Quảng Trị.

Do nhà nghỉ đóng cửa vì dịch Covid-19 nên không có đối tượng. Tưởng như tuyệt vọng thì Công an phát hiện gần đó có một quán Internet mà thông thường các đối tượng lừa đảo hay lui tới nên áp dụng các biện phát nghiệp vụ, thu thập được đường link dùng để lừa bị hại.