Bắt HLV chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền chế độ của vận động viên

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tôn Quý Hòa là huấn luyện viên trưởng bộ môn đá cầu của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An.