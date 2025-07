Bắt giữ thanh niên giật 100 tờ vé số của người tàn tật ở TP.HCM

Khi đó, một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe máy đến dừng hỏi mua vé số. Trong lúc tìm những tờ vé số cần mua, người này giả vờ hỏi chuyện rồi bất ngờ cầm xấp vé số tăng ga bỏ chạy về hướng Cầu Xây. Do tàn tật nên ông Ngọc chỉ biết nhìn theo.

Vào cuộc truy xét, công an xác định T. là nghi can. Tại cơ quan công an, trong túi quần T. có một xấp vé số.

T. cho biết mình đã giật khoảng 100 tờ vé số của người đàn ông tàn tật.