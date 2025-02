Bắt giữ thanh niên cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng sau 24h gây án

Theo đó, nghi phạm cướp tiệm vàng được xác định là Phạm Thành Chung (sinh năm 1992, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh). Phạm Thành Chung bị lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh, Công an huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ.

Thời điểm bị bắt giữ, Chung đang được một người bạn chở xe máy đến một tiệm vàng ở TP Biện Hòa để bán thì bị lực lượng công an bám theo truy đuổi, khống chế bắt giữ.