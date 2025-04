Bắt giữ phụ huynh vào trường túm tóc, đánh cô giáo ở Nghệ An

Liên quan vụ việc phụ huynh học sinh vào trường đánh đập cô giáo ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), chiều 29/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (PC01) đã bắt giữ Hà Văn Thuý (SN 1985, trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu).

Đối tượng Hà Văn Thuý đã bị công an bắt giữ