Bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc

Người này bị tình nghi liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) tại khu vực Biển Baltic vào năm 2022.

Các bong bóng khí do vụ rò rỉ đường ống Nord Stream 2 đã nổi lên trên bề mặt biển Baltic, tại khu vực có hiện tượng nhiễu động với đường kính hơn một km, gần đảo Bornholm của Đan Mạch, vào ngày 27 tháng 9 năm 2022 - Ảnh Yahoo

Văn phòng Công tố Ba Lan cho biết, nghi phạm bị bắt giữ sẽ được dẫn độ sang Đức theo lệnh truy nã do phía Đức ban hành. Tuy nhiên, luật sư của nghi phạm đã đệ đơn phản đối cả việc bắt giữ lẫn việc dẫn độ này. Luật sư Tymoteusz Paprocki, người đại diện cho nghi phạm, nhấn mạnh rằng lệnh bắt giữ của Đức đối với thân chủ mình là không có cơ sở, xét theo các điều khoản của luật pháp Ba Lan và quốc tế, nhất là trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vừa mới nổ ra vào thời điểm đó.

Theo quy định về tương trợ tư pháp của châu Âu, chính quyền Ba Lan có thời hạn 60 ngày để đáp ứng yêu cầu dẫn độ của Berlin hoặc sẽ phải thả tự do cho nghi phạm.

Truyền thông tại Ba Lan đã xác định nghi phạm là Volodymyr Z., công dân Ukraine, thành viên của nhóm gồm 6 người (5 nam, 1 nữ) bị tình nghi có liên quan đến 4 vụ nổ xảy ra ngày 26/9/2022 trên hai tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Đây là tuyến đường ống nối Nga với Đức, đảm nhận phần lớn việc vận chuyển khí đốt Nga tới châu Âu. Những kết quả này là thành quả từ các cuộc điều tra do phía Đức tiến hành nhằm làm rõ nguồn gốc các vụ nổ.

Vào tháng trước, cảnh sát Italy cũng đã bắt giữ một đối tượng nam giới là công dân Ukraine, bị nghi ngờ là người điều phối các vụ tấn công nhắm vào hệ thống đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc.