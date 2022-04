Bắt giữ nghi can sát hại người phụ nữ tại chung cư mini ở Hà Nội

Sáng 15/4, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị sát hại tại một tòa chung cư mini ở ngõ 143, đường Quan Hoa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quan Hoa cùng với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.