Bắt giữ nghi can sát hại người phụ nữ ở Bình Chánh sau 3 giờ lẩn trốn

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa bắt giữ nghi can Ngô Văn Toàn (56 tuổi) sau 3 giờ gây án mạng vì mâu thuẫn nợ nần. Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao nghi can Ngô Văn Toàn (56 tuổi, ngụ Quận 8) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhằm tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi giết người. Thông tin ban đầu, tối 28/11, Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo về một vụ giết người xảy ra tại một ngôi nhà trên đường T9, ấp 8, xã Hưng Long. Ngô Văn Toàn tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp) Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng xác định vào khoảng 22h20, bà N.T.M.T. (48 tuổi) đang ở nhà thì một người đàn ông tìm đến. Trong quá trình trò chuyện, giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Người đàn ông rút dao, đâm bà T., khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn. Công an huyện Bình Chánh xác định nghi can là Ngô Văn Toàn và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai truy bắt. Sau 3 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, rạng sáng 29/11, lực lượng công an đã bắt giữ Toàn khi hắn đang lẩn trốn tại Quận 7. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toàn thừa nhận đã sát hại bà T. do mâu thuẫn nợ nần. Sau khi gây án, Toàn bỏ lại xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh và chạy bộ để thoát thân, nhưng bị bắt giữ. Hoàng Thọ