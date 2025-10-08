Bắt giữ đối tượng người nước ngoài dùng trạm BTS phát tán tin nhắn lừa đảo

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra cùng thời điểm Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo theo hình thức mới này và được nhiều cơ quan báo chí đăng tải trong ngày 7/8.

Nội dung tin nhắn hướng dẫn người dân truy cập đường link giả để nộp phạt vi phạm giao thông, qua đó đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản.

Đối tượng mang quốc tịch nước ngoài đã sử dụng 2 thiết bị BTS giả đặt trên ô tô, di chuyển liên tục trên nhiều tuyến đường nhằm phát tán hàng loạt tin nhắn giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Điều này cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm của hành vi, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh thông tin và uy tín của các cơ quan nhà nước.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, đồng bộ giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) khu vực phía Nam và các đơn vị liên quan, vụ việc đã được kịp thời ngăn chặn, hạn chế nguy cơ tin nhắn lừa đảo lan rộng, góp phần bảo vệ an toàn thông tin cho người dân.

Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link trong tin nhắn lạ, không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được yêu cầu nộp phạt hoặc cung cấp thông tin cá nhân, đề nghị thực hiện giao dịch tài chính qua tin nhắn, cần xác minh qua cổng thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.