Bắt giữ Cao Thái Sơn và em trai sau khi cướp gần 100.000 đồng

Sáng 16/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Công an xã Nghi Xuân bắt giữ hai anh em ruột là Cao Thái Sơn (20 tuổi) và Cao Thái Khang (18 tuổi), cùng trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 2h sáng ngày 12/7, bà T. (42 tuổi, trú tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang điều khiển xe máy trên tuyến tỉnh lộ 546 thì bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt ép xe vào lề đường. Sau đó, hai đối tượng dùng dao khống chế, kề dao vào cổ nạn nhân và cướp đi gần 100.000 đồng. Cao Thái Sơn và Cao Thái Khang. Ảnh: CA cung cấp Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác minh và xác định Sơn và Khang là hai nghi phạm chính. Cả hai đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, hai anh em khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Cũng theo cơ quan chức năng, Cao Thái Sơn từng có hai tiền án về các tội danh Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.