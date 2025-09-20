Bắt giữ 7 người trong đường dây mua bán thận, gan ở Hà Nội

Ngày 19-9, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện nhóm người có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương do Phạm Văn Hùng (42 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) cầm đầu.

Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Người trong đường dây từng bán thận, gan

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, ngày 10-9, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với những người trong đường dây.