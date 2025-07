Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ đánh dã man 2 học sinh ở TP.HCM

Ba nghi phạm gồm: Nguyễn Vũ Hảo (30 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Đức Duy (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Vũ Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Chiều 6-7, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bàn giao 3 nghi phạm liên quan đến vụ hành hung học sinh cấp 2 cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 5-7, nhận được tin báo của Công an TP.HCM, lực lượng CSGT, Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Liên Hương rà soát, truy xét các nghi phạm có liên quan khi có thông tin những người này đang mặt tại xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng).

Đến khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, sau khoảng 2 giờ nhận tin báo, lực lượng CSGT đã bố trí lực lượng đón lõng tại xã Liên Hương, bắt gọn ba nghi phạm tại một nhà nghỉ ở xã Liên Hương. Ba nghi phạm sau đó được đưa về Công an xã Liên Hương.