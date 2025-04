Bắt giữ 2 vợ chồng liên quan tên tội phạm ma túy Bùi Đình Khánh

Ngày 24/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh truy xét, bắt giữ thành công 2 đối tượng có liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá.

Nguyễn Văn Linh (bìa phải) cùng vợ bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, mở rộng chuyên án Bùi Đình Khánh, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1989, quê Vĩnh Phúc), là đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; Ngô Thị Hoan (vợ Linh, SN 1988, quê Phú Thọ), là đối tượng có liên quan tới việc bàn bạc giúp đối tượng Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án.