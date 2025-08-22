Bắt giữ 2 thanh niên 'thông chốt', tông thẳng vào cảnh sát cơ động ở Hà Nội

Thấy tình huống nguy hiểm, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, đối tượng bất ngờ lao thẳng xe vào chiến sĩ này.

Đại diện Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết đơn vị đang theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ của chiến sĩ bị thương. Chiến sĩ này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, đồng thời kêu gọi người dân tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.