Bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre

Dưới sự chú ý sát sao của quốc tế, cuộc điều tra về vụ trộm thế kỷ tại Bảo tàng Louvre đang được đẩy mạnh. Hai nghi phạm liên quan đến vụ trộm chấn động toàn cầu này đã bị bắt giữ vào tối thứ Bảy. Một trong số đó bị bắt tại sân bay Roissy khi đang chuẩn bị lên chuyến bay đến Algeria, trong khi nghi phạm còn lại bị cảnh sát Paris bắt giữ tại khu vực Seine-Saint-Denis.

Công tố viên Paris, bà Laure Beccuau cho biết bọn tội phạm đã để lại vô số manh mối, bao gồm hơn 150 mẫu ADN, mẫu nhú và các dấu vết khác được thu thập tại hiện trường vụ trộm trang sức. Ảnh: Le Parisien

Chiến dịch truy bắt được thực hiện vào khoảng 22h tối bởi Lữ đoàn trấn áp cướp bóc (BRB), đơn vị phụ trách điều tra vụ án, với sự huy động của hơn 100 điều tra viên suốt tuần qua. Cả hai nghi phạm đều bị bắt giữ với cáo buộc "trộm cắp có tổ chức" và "tham gia vào tổ chức tội phạm".

Tuy nhiên, tính đến sáng 26/10, tung tích của 8 món bảo vật vô giá bị đánh cắp, với tổng trị giá lên tới 88 triệu euro (khoảng 102 triệu USD), vẫn chưa được xác định.

Dù vậy giới chức Paris vẫn lạc quan về tiến trình điều tra vụ án. Công tố viên Paris, bà Laure Beccuau cho biết bọn tội phạm đã để lại vô số manh mối, bao gồm hơn 150 mẫu ADN, mẫu nhú và các dấu vết khác được thu thập tại hiện trường vụ trộm trang sức. Bà Beccuau nhấn mạnh rằng các kết quả phân tích có thể "mở ra những manh mối, đặc biệt khi thủ phạm đã từng lưu lại hồ sơ thông tin với chính quyền".

Việc sử dụng hệ thống camera giám sát cũng hỗ trợ tích cực trong việc theo dõi đường tẩu thoát của các nghi phạm khỏi thủ đô Paris và các vùng lân cận. Cảnh sát cũng đã tiếp cận các đoạn phim từ camera công cộng và tư nhân đặt trên đường cao tốc, ngân hàng, doanh nghiệp... để lần theo dấu vết. Hiện lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm những kẻ đồng phạm khác, những người có thể bị bắt giữ trong vài giờ tới. Một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra để truy bắt toàn bộ nhóm tội phạm và thu hồi lại những bảo vật vô giá của nước Pháp.