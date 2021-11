Bắt giam thanh niên đánh nữ chủ quán vì bình luận trên mạng

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra, Cấn Ngọc Phán được xác định là người đã đánh dã man chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1991, ở thôn Bùng, xã Phùng Xá) - nữ chủ quán hải sản ở Thạch Thất khiến nạn nhân chấn thương sọ não, dập gan, hôn mê... gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12/11, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Thạch Thất) phối hợp Công an xã Phùng Xá, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), bắt giữ Cấn Ngọc Phán khi người này đang lẩn trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2021, Cấn Ngọc Phán sử dụng tài khoản facebook có tên hiển thị "Thẩm Phán" vay của chị T. (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) 500.000 đồng. Sau đó, Phán không sử dụng tài khoản facebook "Thẩm Phán" nữa và chưa trả chị T số tiền đã vay.