Bắt giam tài xế lái xe Jeep gây tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, tạm trú phường An Lạc, quận Bình Tân) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nguyễn Bảo Hoàng đã bị khởi tố và bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan CSĐT xác định Hoàng mua ô tô hiệu Jeep BKS 51k – 314.07 từ ông L.H.T. (45 tuổi, ngụ quận Tân Phú) nhưng chưa làm thủ tục sang tên.