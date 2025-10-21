Bắt giam nữ giám đốc sản xuất hàng triệu lít dầu ăn giả nhãn hiệu Keva Gold

Ngày 21/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế - PC03) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Mai (SN 1977), trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, ngày 17/6, lực lượng PC03 kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.