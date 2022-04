Bắt giam nhóm người tấn công ngư dân trên biển bằng bom xăng

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh (Kiên Giang) bắt giam 4 tháng Phạm Đức Gul (32 tuổi), Trần Cao Kỳ (26 tuổi), Bành Văn Bi (33 tuổi), Nguyễn Minh Đương (24 tuổi) và Nguyễn Bảo Vẹn (19 tuổi, cùng ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.