Bắt giam người đánh chủ tịch xã đang điều hành chống dịch ở Quảng Bình

Khi ông Hiến vào kiểm tra căn phòng dự kiến sẽ đưa người về cách ly tập trung thì bị một số người xô đẩy, ngăn cản.

Lúc này, ông Nguyễn Quang Trung chạy đến và kéo tay, đẩy ông Hiến ra sân rồi đánh vào mặt khiến ông này chảy máu. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hiến được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy điều trị.

Nhận tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt hiện trường, tạm giữ cây rựa do ông Nguyễn Quang Trung sử dụng. Sau khi có đủ căn cứ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Trung để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Hải Sâm