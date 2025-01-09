Bắt giam người đàn ông đốt nhà làm cháy lan sang 57 ki ốt tại Cà Mau

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 22/8, sau khi cự cãi thì Phúc đã chém người phụ nữ sống chung như vợ chồng với mình là bà B.P.T. (52 tuổi).

Bà T. được hàng xóm đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, Phúc châm lửa đốt nhà dẫn đến cháy lan sang các ki-ốt của chợ Thanh Tùng nằm bên cạnh. Tiếp nhận thông tin, lực lượng tại chỗ của 4 xã với hàng chục người được huy động đến hiện trường chữa cháy.