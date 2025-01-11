Bắt giam mẹ ruột và người tình vì ép bé gái 9 tuổi nhúng lưỡi vào nước sôi

Ngày 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ việc bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đập, ép nhúng lưỡi vào nước sôi.

Bé gái Phạm Thị MT (9 tuổi) bị mẹ ruột và người tình thường xuyên đánh đập gây nhiều thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ con.