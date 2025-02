Bắt giam kẻ kéo lê 'vợ hờ' trên đường gây tử vong

Theo tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mai Văn Thành (SN 1981, trú tại thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) về tội “Cố ý gây thương tích”.