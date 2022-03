Bắt giam gã cha dượng đồi bại cưỡng dâm con riêng của vợ

Ngày 28/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội "Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoan nhiều lần cưỡng dâm cháu H.T.R.L. (SN 2007) - con riêng của chị H.T.N (SN 1986, là vợ Hoan) - trong khoảng thời gian từ 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 8/2020, do có ý muốn quan hệ tình dục với H.T.R.L., Hoan tạo một tài khoản facebook tên là "Hoàng Long" để nói chuyện, tán tỉnh cháu L. qua mạng xã hội.