Bắt Giám đốc và Chủ tịch HĐQT hai công ty trong ổ nhóm tội phạm do Ý 'ẻng' cầm đầu

Lê Dương| 06/09/2025 19:55

Mở rộng điều tra liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý “ẻng”) cầm đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt thêm 2 đối tượng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (SN 1981, tức Ý “ẻng”), trú tại số 381A Quang Trung, phường Hạc Thành, Thanh Hóa cầm đầu, chiều ngày 6/9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã bắt giữ thêm hai đối tượng.

Hai bị can bị bắt giữ là: Phùng Quang Nghênh (SN 1971), trú tại phường Đông Quang và Phùng Ngọc Hải (SN 1980), trú tại phường Hạc Thành. Cả hai bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản”.

978d660c2ac5a19bf8d4.jpg
Phùng Quang Nghênh (trái). Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025, trong quá trình triển khai giai đoạn 2 của dự án mở rộng trại gà giống tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), Phùng Ngọc Hải – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hải Linh – đã cấu kết với Phùng Quang Nghênh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phúc Group – và Bùi Quốc Ý (Ý “ẻng”) để tổ chức khai thác đất làm vật liệu xây dựng. Số đất này sau đó được bán cho các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu.

Trước đó, liên quan đến băng nhóm do Ý “ẻng” cầm đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giam 8 đối tượng để điều tra về các hành vi “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Đánh bạc”. Riêng Bùi Quốc Ý bị khởi tố thêm về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản”. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bat-2-doi-tuong-trong-o-nhom-toi-pham-do-y-eng-o-thanh-hoa-cam-dau-2439944.html
