Bắt giam chủ tài khoản “Quỹ từ thiện cộng đồng” vì chiếm đoạt tiền từ thiện

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Mạnh, 25 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện, lợi dụng lòng tin của các nhà hảo tâm trên mạng xã hội.