Bắt giam 5 cựu cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam dùng nhục hình đánh chết phạm nhân

Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can trong vụ án “Dùng nhục hình” xảy ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang cũ (nay là Công an tỉnh An Giang).