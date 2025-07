Bắt giam 2 người mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời

Ngày 27/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nông Văn Chung (SN 1993, trú tại thôn Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và Lâm Văn Chung (SN 1988, trú tại thôn Khuổi Con, xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cơ quan điều tra khám xét cơ sở giết mổ của đối tượng Nông Văn Chung.