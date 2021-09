Bắt giam 2 đối tượng nhậu say, vi phạm chống dịch còn chém công an

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 5-9, Công an xã Long Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân nhân tại một phòng trọ đang bị phong tỏa cách ly y tế (thuộc ấp 2, xã Long Thọ) có một nhóm thanh niên đang tổ chức nhậu, vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ về việc giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Công an xã Long Thọ đã cử 3 đồng chí, gồm: Trung úy Phạm Xuân Quyết (Công an xã Long Thọ), Cái Thiện Vỹ và Trần Thanh Tùng (cán bộ Cảnh sát cơ động tăng cường chống dịch tại Công an xã Long Thọ) đến giải quyết vụ việc trên.