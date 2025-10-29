Bắt gặp Porsche Taycan 4S biển sảnh tiến 30M-123.45 siêu đẹp trên phố Hà Nội

Mới đây, trên phố Nguyễn Xiển hướng đi phía Khuất Duy Tiến (Hà Nội), một chiếc xe điện Porsche Taycan bất ngờ xuất hiện thu hút sự chú ý lớn của người đi đường khi gắn biển số đẹp 30M-123.45.

Porsche Taycan 4S biển sảnh tiến 30M-123.45 xuất hiện trên phố Nguyễn Xiển, Hà Nội. Ảnh: Phạm Huyền

Theo dữ liệu từ trang đấu giá biển số xe của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, biển 30M-123.45 đã được đấu giá 2 lần. Trong đó, lần 1 được trả giá thành công 620 triệu đồng trong phiên đấu giá sáng ngày 12/11/2024 nhưng sau đó khách bỏ cọc. Đến phiên đấu giá sáng ngày 28/4/2025, biển số này trở lại và được khách trả 515 triệu đồng, rẻ đi 105 triệu đồng.

Theo ghi nhận, tìm hiểu của VietNamNet, chiếc Porsche Taycan 4S gắn biển số trên vừa được đăng ký vào tháng 9/2025, nghĩa là sau 5 tháng, chủ xe trúng đấu giá biển số.

Theo quan niệm phong thủy của giới chơi xe, chuỗi số “1-2-3-4-5” là biểu trưng cho sự suôn sẻ và thăng tiến, trong khi cặp số “45” đứng cuối được xem là biểu tượng của tài lộc. Khi gắn biển số đẹp với dãy số tiến đều, chủ xe sẽ gặp nhiều may mắn, tốt lành trong sự nghiệp. Trước đây, khi chưa có chính sách định danh biển số cá nhân, dạng biển số sảnh tiến này thường được dân chơi săn lùng nhiều nhất trên toàn quốc. Kiểu biển này thường được giới chơi xe coi là “mượt mắt, dễ nhớ, tính thẩm mỹ cao”, hợp với triết lý tối giản của Porsche.