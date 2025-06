Bắt gần 100 người lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia

Sau nhiều tháng xác minh, theo dõi, ngày 23/6/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, cửa khẩu và lực lượng chức năng liên quan, triển khai đồng loạt các mũi trinh sát, tổ chức khám xét, bắt giữ gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều đối tượng bị bắt ngay sau khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.