Bắt gã thanh niên giao cấu với trẻ vị thành niên rồi trốn nã

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Quân. (Ảnh: Công Quang)

Tháng 11/2020, Công an TP Đà Lạt làm rõ hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên của Quân. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cư trú đối với Quân nhưng Quân bỏ trốn. Tháng 9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt ra quyết định truy nã đối với Quân.

Trong thời gian bị truy nã, Quân lẩn trốn nhiều nơi Đến ngày 10/02/2022, Quân xuất hiện tại Huế thì bị Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ.

Công an TP Huế đang làm các thủ tục để bàn giao Huỳnh Văn Quân cho Công an TP Đà Lạt xử lý theo quy định.

NGUYỄN VƯƠNG