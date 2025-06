Bắt gã đàn ông sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'

Viện KSND thị xã Phong Điền (TP Huế) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế với Lê Thanh Thắng (trú thị xã Phong Điền) về tội “rửa tiền” quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Lê Thanh Thắng sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Sau khi mở các tài khoản ngân hàng này, Thắng sang Campuchia theo đường tiểu ngạch.