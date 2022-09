Bắt gã đàn ông giam giữ, đánh đập vợ cũ liên tục hơn 1 ngày

Lợi dụng lúc Thắng sơ hở, chị H đã bỏ trốn và đến Công an phường Xuân Tảo trình báo sự việc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Xuân Tảo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 15/9, Nguyễn Ngọc Thắng đến cơ quan công an làm việc và khai báo hành vi phạm tội.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Đ.K (t/h)