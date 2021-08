Bắt được kẻ chủ mưu cầm hung khí cướp 18 con vịt

Đối tượng Nghĩa tại công an.

Theo kết quả điều tra, đêm 9-8, Nghĩa cùng Nguyễn Duy Khang (19 tuổi, ngụ ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận),Trần Hùng Dũng (36 tuổi, ngụ khóm 6, phường 4) và một số đối tượng khác đến chuồng vịt của ông Đoàn Văn Đức (ngụ ấp Vĩnh Trường), dùng đe dọa. Sau đó, cả nhóm rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện cùng Công an xã Hòa Thuận nhanh chóng đến hiện trường điều tra. Qua xác minh, cơ quan Công an nghi vấn Nghĩa là đối tượng cầm đầu.