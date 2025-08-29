Bắt được chim quý bay lạc vào chung cư ở TPHCM

Ngày 29/8, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã tiếp nhận một con chim công Ấn Độ từ người dân trên địa bàn phường Tân Hưng. Con chim quý nặng 4.3kg, đang trong tình trạng khỏe mạnh.

Người có hành động đẹp này là ông Thạch Cảnh Tâm (63 tuổi), bảo vệ chung cư trên đường Lê Văn Lương.