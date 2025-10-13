Bắt được cá sấu dài 2,6m tấn công nam thanh niên ở Khánh Hòa

Xuân Ngọc| 13/10/2025 19:44

Sau nhiều ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được con cá sấu dài khoảng 2,6m, nặng gần 80kg, từng tấn công một nam thanh niên đi câu cá tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 13/10, UBND xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau nhiều ngày truy tìm, lực lượng chức năng cùng người dân đã bắt được con cá sấu từng tấn công một nam thanh niên.

Cá sấu bị bắt tại khu vực sông Chò (thuộc địa bàn xã Diên Lâm), cách nơi con vật tấn công người dân khoảng 100m về phía hạ nguồn. Con cá sấu dài khoảng 2,6m, nặng gần 80kg.

Con cá sấu dài khoảng 2,6m, nặng gần 80kg, tấn công người khi bị bắt. Ảnh: N.X.jpg
Con cá sấu dài khoảng 2,6m, nặng gần 80kg. Ảnh: N.X

Con cá sấu đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để xác minh nguồn gốc. Cơ quan chức năng đang xác minh nghi vấn cá sấu sổng khỏi một khu du lịch.

Trước đó, vào ngày 8/10, một nam thanh niên đi câu cá ở khu vực sông Chò (xã Diên Lâm) đã bị cá sấu tấn công, gây thương tích, phải cấp cứu tại trạm y tế. Chính quyền đã tổ chức truy bắt cá sấu và cảnh báo người dân, nhưng do nước sông đục nên việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bat-duoc-ca-sau-dai-2-6m-tan-cong-nam-thanh-nien-o-khanh-hoa-2452303.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/bat-duoc-ca-sau-dai-2-6m-tan-cong-nam-thanh-nien-o-khanh-hoa-2452303.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Bắt được cá sấu dài 2,6m tấn công nam thanh niên ở Khánh Hòa
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO