Bắt được cá sấu dài 2,6m tấn công nam thanh niên ở Khánh Hòa

Con cá sấu đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để xác minh nguồn gốc. Cơ quan chức năng đang xác minh nghi vấn cá sấu sổng khỏi một khu du lịch.

Trước đó, vào ngày 8/10, một nam thanh niên đi câu cá ở khu vực sông Chò (xã Diên Lâm) đã bị cá sấu tấn công, gây thương tích, phải cấp cứu tại trạm y tế. Chính quyền đã tổ chức truy bắt cá sấu và cảnh báo người dân, nhưng do nước sông đục nên việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn.