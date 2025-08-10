Bất động sản Tây Ninh 'lệch nhịp' cung - cầu

Trong khi đó, nhu cầu thực tế của thị trường không tập trung vào các loại sản phẩm này, dẫn đến tình trạng ảm đạm, vắng bóng giao dịch mua bán.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường bất động sản Tây Ninh liên tục xuất hiện các dự án lớn do những chủ đầu tư như Eco Park, MIK, Nam Long… công bố mở bán.
Đơn cử, tại xã Bến Lức, Dự án Waterpoint của Tập đoàn Nam Long được triển khai trên diện tích 355 ha, với khoảng 5.000 căn nhà phố, biệt thự, mức giá từ 7-28 tỷ đồng/căn.
Cách Waterpoint khoảng 2 km, Dự án L.A Home quy mô 100 ha đang mở bán với khoảng 3.700 sản phẩm nhà phố, biệt thự, giá từ 7-15 tỷ đồng/căn.
Tại xã Hậu Nghĩa, hàng loạt dự án quy mô lớn cũng đồng loạt tung hàng. Chẳng hạn, Dự án Green City rộng 197 ha gồm hơn 5.000 căn nhà phố, biệt thự, giá từ 8-25 tỷ đồng/căn. Ngay sát cạnh Green City là Imperia Grand Plaza do Tập đoàn MIK đầu tư, với diện tích 11 ha, gồm ba phân khu: phố Tây 176 căn, phố Trung tâm 154 căn và phố Đông 96 căn. Giá bán được công bố từ 7-17 tỷ đồng/căn.
Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận hàng chục dự án nhà phố, biệt thự của các doanh nghiệp như Trần Anh Long An, Quốc tế Năm Sao, T&T… đồng loạt mở bán.
Không chỉ phân khúc nhà phố, biệt thự liên tục mở bán, thị trường còn chứng kiến nhiều dự án đất nền được chào bán. Điển hình như dự án đất nền An Huy Mỹ Việt tại xã Đức Hòa, quy mô 60 ha với hơn 2.500 nền, giá bán từ 24 triệu đồng/m2. Dự án khu dân cư An Nông 7 cũng tung ra khoảng 150 sản phẩm đất nền, giá khoảng 29 triệu đồng/m2. Gần đây nhất, Dự án E-City Tân Đức tại xã Đức Hòa với quy mô 107 ha, hơn 5.000 nền đất, được giới thiệu ra thị trường với mức giá khoảng 28 triệu đồng/m2.
Dù là khu vực có số lượng sản phẩm mở bán thuộc hàng cao nhất phía Nam, song theo ghi nhận từ các doanh nghiệp, thị trường vẫn khá ảm đạm. Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản C.S Land cho biết, từ tháng 8 đến nay, hầu hết các dự án đã ngừng triển khai quảng cáo, dừng tìm kiếm khách hàng. Các sàn môi giới cũng dần “bỏ cuộc” trong việc tham gia bán hàng cho phân khúc nhà phố, biệt thự và đất nền tại Tây Ninh.
Nguyên nhân chính là do lượng giao dịch thành công quá thấp, trong khi chi phí tìm kiếm khách hàng và tổ chức mở bán tập trung lại quá lớn. Các chủ đầu tư nhận thấy thị trường chưa có lực hút nên tạm dừng phát triển bán hàng, chờ thời điểm thị trường phục hồi mới “tính tiếp”.
“Thực tế, thị trường thiếu giao dịch là bởi giá bán hiện tại quá cao, trong khi nhu cầu và khả năng chi trả của khách hàng đối với dòng sản phẩm này tại Tây Ninh vẫn chưa đủ”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Sau khi nhận thấy sự lệch pha cung - cầu cũng như nhu cầu thực tế của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại Tây Ninh đã bắt đầu cơ cấu lại dòng sản phẩm và chuẩn bị ra mắt các dự án mới.
Đơn cử, Tập đoàn Thắng Lợi cho biết, trong tháng 10 này sẽ ra mắt Dự án chung cư The Win City tại xã Đức Hòa. Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi chia sẻ, Dự án có quy mô 13 ha, gồm 18 block căn hộ cao tối đa 28 tầng, cung cấp cho thị trường khoảng 6.000 căn hộ, đa dạng từ loại studio đến căn hộ 3 phòng ngủ.
“Trước đây, chúng tôi chủ yếu triển khai đất nền, nhà phố, biệt thự. Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự của người dân Tây Ninh hiện nay là căn hộ chung cư, có mức giá khoảng 2 tỷ đồng/căn. Đặc biệt, thị trường gần như khan hiếm dòng sản phẩm này, vì vậy chúng tôi quyết định điều chỉnh chiến lược phát triển”, ông Quyền nói.
Tương tự, ông Trần Đức Vinh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trần Anh Long An cho biết, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu và hoàn tất thủ tục pháp lý để phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ tại Tây Ninh. Với hơn 18 năm gắn bó thị trường và chủ yếu phát triển đất nền, nhà phố, biệt thự, ông Vinh cho rằng việc thay đổi cơ cấu sản phẩm là bước đi bắt buộc: “Đây không chỉ là đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng mà còn là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại”.
Trong khi đó, Tập đoàn Cát Tường Group cũng xác nhận đang hoàn tất pháp lý để chuẩn bị ra mắt dự án chung cư đầu tiên tại Tây Ninh. Theo kế hoạch, dự án sẽ cung cấp khoảng 2.000 căn hộ, với mức giá dự kiến dưới 2 tỷ đồng/căn.