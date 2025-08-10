Bất động sản Tây Ninh 'lệch nhịp' cung - cầu

Trong khi đó, nhu cầu thực tế của thị trường không tập trung vào các loại sản phẩm này, dẫn đến tình trạng ảm đạm, vắng bóng giao dịch mua bán.

Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường bất động sản Tây Ninh liên tục xuất hiện các dự án lớn do những chủ đầu tư như Eco Park, MIK, Nam Long… công bố mở bán.

Đơn cử, tại xã Bến Lức, Dự án Waterpoint của Tập đoàn Nam Long được triển khai trên diện tích 355 ha, với khoảng 5.000 căn nhà phố, biệt thự, mức giá từ 7-28 tỷ đồng/căn.

Cách Waterpoint khoảng 2 km, Dự án L.A Home quy mô 100 ha đang mở bán với khoảng 3.700 sản phẩm nhà phố, biệt thự, giá từ 7-15 tỷ đồng/căn.