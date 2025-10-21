Bất động sản tăng giá trên cả thị trường sơ và thứ cấp

Trong quý III/2025, thị trường bất động sản ghi nhận khoảng 34.686 sản phẩm mới, giảm 5% so với quý trước. Nguồn cung nhà ở tiếp tục được cải thiện theo hướng đa dạng hóa khu vực, mở rộng từ lõi đô thị ra các vùng vệ tinh, đô thị loại hai có quỹ đất dồi dào, chi phí hợp lý. Miền Bắc đóng góp 49% nguồn cung bất động sản nhà ở mở bán mới trong quý III/2025, giảm 4% so với quý trước nhưng vẫn dẫn đầu cả nước. Miền Nam đóng góp 27% nguồn cung nhà ở mở bán mới trong quý III/2025, duy trì đà tăng tích cực.

Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho biết, bất động sản nhà ở vẫn là phân khúc lõi của thị trường, nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay.

Bà Phạm Thị Miền, Phó viện trưởng VARS IRE nhận định, tình trạng lệch pha cung cầu chưa được cải thiện, nhất là tại các thành phố lớn có nhu cầu về nhà ở cao như Hà Nội và TPHCM. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m2.

Cụ thể, giá bán sản phẩm biệt thự, liền kề, nhà phố dao động từ 50 - 400 triệu đồng/m2, đa số các dự án mở bán đều tăng giá bán khoảng 5 - 10% so với giai đoạn mở bán trước đó. Giá bán căn hộ chung cư thương mại dao động biên độ lớn, trung bình các dự án mở bán mới có giá 78 triệu đồng/m2, hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên.

Riêng tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, với hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2. Tại TPHCM (cũ), giá sơ cấp trung bình đạt 91 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, JLL Việt Nam cho biết, thị trường ghi nhận 739 giao dịch thành công trong quý III/2025, tăng gấp 6 lần so với quý đầu năm. Phân khúc nhà liền thổ ghi nhận 54 căn được tiêu thụ, tăng gần gấp đôi so với quý I/2025. Giá sơ cấp phân khúc căn hộ cao cấp đạt 5.076 USD/m2, giảm 0,6% so với quý trước nhưng vẫn tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá bán nhà liền thổ sơ cấp ở mức 16.842 USD/m2, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.