Bất động sản rớt giá trăm tỷ sau 1 tháng

Hạ giá trăm tỷ

Sacombank tiếp tục đưa 26 căn shophouse tại dự án Eco Green Sài Gòn (TPHCM) ra đấu giá, với mức giá khởi điểm 1.058 tỷ đồng - thấp hơn trên 100 tỷ đồng so với các đợt rao bán trước vào tháng 7 và tháng 8.

Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, các shophouse này nằm tại khối đế các tòa HR1, HR2, HR3, M2 thuộc hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn và Công ty TNHH TM và SX Tường Việt. Giá khởi điểm đưa ra lần này dao động từ 31 -54 tỷ đồng/căn.

Toàn cảnh dự án Eco Green Sài Gòn.

Hồ sơ đấu giá cho thấy các căn shophouse đã được thanh toán tới 95% (tương đương 1.037 tỷ đồng), chỉ còn khoảng 54,6 tỷ đồng chưa chi trả. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 9/10/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Trước đó, Sacombank từng chào bán khối tài sản này với mức giá 1.171 tỷ đồng (tháng 7) và 1.113 tỷ đồng (tháng 8) nhưng đều bất thành.