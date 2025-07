Bất động sản phía Nam: Nguồn cung tăng mạnh, giao dịch chờ tín hiệu khởi sắc

Điểm sáng của thị trường là các dự án mở bán đa phần đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh, giúp gia tăng sự an tâm cho khách hàng có nhu cầu ở thực.

Cụ thể, với phân khúc đất nền, số liệu của DKRA Group cho thấy, toàn thị trường có 102 dự án sơ cấp mở bán với 6.415 sản phẩm. Tuy nhiên, lượng hàng tiêu thụ thành công chỉ đạt 446 nền, tương đương 7% tổng sản phẩm bán ra. So với cùng kỳ năm 2024, nguồn cung sơ cấp ghi nhận mức giảm nhẹ 8%, tập trung chủ yếu ở nhóm dự án đã mở bán trước đó với tỷ trọng 95%. Trong đó, 3 thị trường chủ lực là tỉnh Long An (cũ), Bình Dương (cũ) và Đồng Nai (cũ) chiếm khoảng 81% tỷ trọng nguồn cung sơ cấp, tương đương 5.225 sản phẩm đang mở bán.

Đối với phân khúc chung cư, trong 3 tháng, thị trường ghi nhận 113 dự án mở bán, với 20.583 sản phẩm, tăng 40% so với quý I. Trong đó, lượng tiêu thụ đạt 11.082 sản phẩm, tương đương 54% số sản phẩm mở bán mới. Các dự án chủ yếu phân bổ tại tỉnh Bình Dương (cũ), chiếm 44,3%; TP.HCM (cũ), chiếm 35,5%. Điểm sáng nhất của thị trường là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đạt 12,6%.

Đối với phân khúc nhà phố - biệt thự, thị trường đón nhận 85 dự án mở bán với 8.799 sản phẩm, tăng 64% so với quý I. Song, lượng tiêu thụ chỉ đạt 39%, tương đương 3.438 sản phẩm. Điều đáng nói, phân khúc này chủ yếu tập trung tại tỉnh Long An (cũ), chiếm 91,3% sản phẩm chào bán trong quý II. Trong khi đó, thị trường TP.HCM (cũ) chỉ chiếm 1,9% số sản phẩm mới mở bán.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Phú Đông Group cho hay, trong quý II, thị trường ghi nhận sự ra hàng lớn từ các chủ đầu tư, nhưng đa phần sản phẩm đến từ những dự án trước đó, chủ đầu tư chỉ bán giai đoạn tiếp theo. Đối với dự án mới, các chủ đầu tư đều đợi sáp nhập tỉnh, thành phố xong thì mới tiến hành mở bán.

“Thực tế giao dịch đang khá chậm, nguyên nhân do giá bán được các chủ đầu tư tăng mạnh trong quý II. Đơn cử, khu vực phường Dĩ An và phường Thuận An (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm nay có hơn 10 dự án chung cư mở bán, giá bán đầu năm chỉ khoảng 32 triệu đồng/m2, nhưng hiện đã tăng tới 40, thậm chí 60 triệu đồng/m2. Điều này khiến khách hàng e ngại trong việc xuống tiền”, bà Thảo nói.