Bất động sản phía Nam: Chờ chính sách mới giúp hạ nhiệt giá nhà

Tương tự, tại Nhà Bè, Bình Chánh (TP.HCM cũ), mức giá trong quý I và II từ 40-60 triệu đồng/m2, nay đã nhích lên 55-70 triệu đồng/m2. Ngay cả ở Bến Lức (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh), giá chung cư hai quý đầu năm 2025 chỉ 26-30 triệu đồng/m2, thì hiện đã tăng mạnh lên 35-60 triệu đồng/m2. Theo báo cáo mới nhất của DKRA Group, mặt bằng giá ở phân khúc nhà phố, biệt thự và đất nền cũng tăng từ 3-8% so với quý I và II.

Sau sáp nhập các tỉnh, thành, giá bất động sản chung cư tại khu vực phía Nam tiếp tục tăng. Đơn cử, tại Dĩ An, Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ), trong quý I và II giá dao động 32-40 triệu đồng/m2, nhưng sau ngày 1/7/2025 đã tăng lên 35-50 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Huy Vũ, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sea Holdings nhận định, giá nhà khó có thể giảm trong giai đoạn hiện tại do chi phí đầu vào của các dự án đang quá cao. Đơn cử, về chi phí thuế đất, ông Vũ cho rằng, khung giá đất Nhà nước ban hành hiện nay quá cao, vượt cả chi phí mua quỹ đất của chủ đầu tư.

Chẳng hạn, một dự án với 6.000 m2 đất được doanh nghiệp mua với giá 160 tỷ đồng, nhưng khi thẩm định, chính quyền địa phương áp mức thuế đất hơn 175 tỷ đồng. Khoản này chiếm tỷ trọng quá lớn trong cơ cấu chi phí phát triển dự án. Bên cạnh đó, còn có chi phí xây dựng, bán hàng, marketing, cùng các yếu tố nội tại như nhu cầu ở thực, kết nối hạ tầng và đặc điểm dân cư, tất cả vẫn giữ vai trò then chốt trong việc hình thành giá bán.

“Khi chi phí đầu vào chưa thay đổi, các yếu tố như giá bán hay quy mô đầu tư cũng khó có khả năng điều chỉnh đáng kể. Trong bối cảnh đó, mặt bằng giá nhà ở tại các tỉnh phía Nam dự kiến sẽ khó giảm trong giai đoạn hiện tại, bởi cấu thành giá mà các dự án đang gánh quá cao. Với các chi phí này, doanh nghiệp đầu tư chỉ có thể tăng giá để bù đắp, chứ không thể giảm giá, bởi giảm giá đồng nghĩa với việc lỗ lợi nhuận”, ông Vũ nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Việt Land cho biết, trên thực tế, khi mở bán dự án, các doanh nghiệp thường đưa ra mức giá “tham chiếu” khá thấp. Theo ông Tuấn, nhiều chủ đầu tư hiện nay không giảm trực tiếp giá bán mà thay vào đó áp dụng chính sách chiết khấu để hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, để có thể đưa ra chiết khấu, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm các chi phí khác như phí môi giới, thậm chí cả chi phí xây dựng, thay vì điều chỉnh trực tiếp giá bán công bố.