Bất động sản nghỉ dưỡng vào guồng sau thời gian 'ngủ đông'

Tăng tốc khởi công

Mới đây, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) khởi công hai tổ hợp căn hộ, khách sạn 5 sao là Five Star Odyssey và Five Star Poseidon, với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Dự án Five Star Odyssey được xây dựng trên diện tích 8.189 m2 với 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, bao gồm hệ thống khách sạn 5 sao, khách sạn nghỉ dưỡng gần 1.000 phòng và trên 2.000 căn hộ cao cấp, cùng các tiện ích giải trí, casino, trung tâm hội nghị - triển lãm quốc tế…

Còn tòa tháp đôi Five Star Poseidon được xây dựng trên diện tích 8.730 m2 với 3 tầng hầm, 43 tầng nổi, gồm trên 300 phòng khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế và trên 1.000 căn hộ cao cấp.

Theo ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Năm Sao, tòa tháp đôi Five Star Odyssey và Five Star Poseidon dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 30 - 36 tháng thi công và sẽ do các tập đoàn thương hiệu nổi tiếng 5 sao chuẩn quốc tế quản lý, vận hành.