Bất động sản mới nhất: Nhận định chu kỳ sốt đất - đóng băng trong 30 năm; lội ngược dòng tìm hàng giá rẻ; nhà đầu tư giảm hứng thú?

Đáng chú ý, batdongsan.com.vn đưa ra so sánh về mức độ quan tâm đến thị trường tại các khu vực trong cả nước. Trong khi các địa phương như Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng đều sụt giảm mức độ quan tâm tương ứng 25, 35, 40, 49%, thì TP Hải Phòng tăng 8%.

Riêng chỉ số giá chung cư tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì ổn định trong tháng 8, với mức tăng giá từ 8-9% so với cùng kỳ năm trước nhờ các chủ đầu tư triển khai hiệu quả các kênh bán online, đặt cọc, livestream, quảng bá hình ảnh trực tuyến... trong thời gian diễn ra dịch bệnh.

Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức độ quan tâm của nhà đầu tư về thị trường BĐS giảm lần lượt 36% và 17% so với tháng trước. Mức giảm ghi nhận ở hầu hết các loại hình BĐS chính như chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố...

Kênh batdongsan.com.vn công bố thông tin đáng chú ý của thị trường trong tháng 8/2021. Cụ thể, lượng tin đăng toàn trang trong tháng 8/2021 giảm 58%, lượt quan tâm giảm 27% so với tháng 7.

Do cố gắng tiết kiệm, hai vợ chồng để ra được 2,3 tỷ đồng. Do đó, hai người đã nghĩ tới chuyện mua nhà để đầu tư từ mấy tháng trước. Song, do dịch bệnh nên anh còn nghe ngóng thị trường, chưa quyết định.

Hơn một tháng trước, thấy nhà đất khắp nơi đồng loạt giảm giá, anh Nam mới quyết định mua vào. Sau hai tháng tìm kiếm, anh chị mua được căn nhà cũ 35 m2 với giá 2,3 tỷ đồng ở Mậu Lương, Hà Đông.

Người đàn ông này cho biết, qua khảo sát kỹ anh nhận thấy giá nhà đất chia lô diện tích nhỏ trong dân cư ở nhiều khu vực ở Hà Đông có xu hướng giảm nhẹ. Nguyên nhân là ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số nhà đầu tư kẹt tiền do vay vốn ngân hàng, hoặc một số nhà đất bị đẩy giá lên quá cao trước khi có dịch thì nay đã hạ giá. Chính bởi thế, anh nghĩ đây là cơ hội lớn để anh xuống tiền mua nhà nhanh.

Anh Đặng Hải Anh, một môi giới bất động sản khu vực Hà Đông, cho biết, bất động sản tại khu vực này có xu hướng giảm giá nhẹ nhưng lượng giao dịch gần như không có.

Theo anh Hải, ngoài tháng Bảy cô hồn nhiều người kiêng mua bán nhà, còn có nguyên nhân do dịch bệnh không thể giao dịch trực tiếp với chủ nhà và khách mua khi Hà Nội đang giãn cách.

Ngoài ra, thu nhập giảm và dịch bệnh chưa biết bao giờ mới kết thúc nên nhiều người buộc giảm giá nhà đất, chấp nhận bán đúng giá mua vào, mức lời ít hoặc không có lời để thu vốn về nhanh nhất nhằm giảm bớt áp lực khoản vay, có thêm tiền đề phòng khi bất trắc.

Tuy nhiên, nếu như nhiều nhà đầu tư bán cắt lỗ thì nhiều người sẵn tiền mặt trong tay lại tranh thủ thời cơ này để mua vào, khi nhà đất có mức giá vừa tầm. Không phải vay 60-70% vốn ngân hàng nên họ không lo ngại chuyện bị "vỡ trận".

Theo nhận định, bất động sản vẫn có thứ tự ưu tiên số một trong danh mục đầu tư của nhiều người. Vì thế, việc giảm giá trên diện rộng trong bối cảnh hiện nay là rất khó. Thậm chí, nếu dịch được kiểm soát tốt vài tháng tới, lệnh giãn cách được gỡ bỏ thì thị trường sẽ ấm lên và có giao dịch trở lại.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng Thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam, mới đây cho rằng, bất động sản vẫn là kênh đầu tư tốt nhất, dù đã và đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Thực tế, giá bất động sản vẫn tăng và tổng tiền vào thị trường này vẫn có xu hướng tăng lên.

Ông nhìn nhận, đó là bởi một lượng lớn tiền rút từ các kênh tiết kiệm, ngân hàng, kiều hối đang đổ mạnh vào thị trường bất động sản để giảm nguy cơ lạm phát.

Bên cạnh đó, nhiều ngành kinh tế ở Việt Nam bị thu hẹp hoạt động vì dịch bệnh nên cũng chuyển vốn vào thị trường bất động sản để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Ngoài ra, nhiều người dân, nhà đầu tư có sẵn dòng tiền cũng đang lội ngược dòng tìm kiếm bất động sản giá rẻ.