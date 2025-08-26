Bất động sản khu công nghiệp hưởng 'trái ngọt'

Lợi nhuận tăng trưởng bằng lần

Hưởng lợi lớn từ nhu cầu thuê đất, nhà xưởng tăng mạnh trong thời gian qua, lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp tăng trưởng bằng lần. Trong đó, nổi bật là CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (HNX: SDU) ghi nhận lãi ròng hơn 55 tỷ đồng, gấp 182 lần so với cùng kỳ nhờ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ tòa nhà và bất động sản tăng trưởng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Công ty lãi ròng hơn 49,4 tỷ đồng, gấp 168 lần cùng kỳ.

Tương tự, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã BCM) cũng ghi nhận doanh thu thuần trong quý II/2025 đạt hơn 2.500 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.466 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng bất động sản, với doanh thu đóng góp hơn 2.300 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Becamex IDC đạt hơn 4.360 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.825 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 2,2 lần và 4,7 lần so với cùng kỳ 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận năm.