Bất động sản khu công nghiệp hưởng 'trái ngọt'

Lợi nhuận tăng trưởng bằng lần
Hưởng lợi lớn từ nhu cầu thuê đất, nhà xưởng tăng mạnh trong thời gian qua, lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp tăng trưởng bằng lần. Trong đó, nổi bật là CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (HNX: SDU) ghi nhận lãi ròng hơn 55 tỷ đồng, gấp 182 lần so với cùng kỳ nhờ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ tòa nhà và bất động sản tăng trưởng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Công ty lãi ròng hơn 49,4 tỷ đồng, gấp 168 lần cùng kỳ.
Tương tự, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã BCM) cũng ghi nhận doanh thu thuần trong quý II/2025 đạt hơn 2.500 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.466 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng bất động sản, với doanh thu đóng góp hơn 2.300 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Becamex IDC đạt hơn 4.360 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.825 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 2,2 lần và 4,7 lần so với cùng kỳ 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận năm.
Một doanh nghiệp khác trong ngành cũng hưởng lợi từ doanh thu cho thuê nhà xưởng là CTCP Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG). Tổng doanh thu trong kỳ đạt hơn 258 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 114,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 32,04% và 72,65% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện được 67% mục tiêu kinh doanh năm.
Ở phía Bắc, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 578,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí và thuế, Công ty báo lãi sau thuế 399 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Kinh Bắc đạt doanh thu thuần 3.695 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.248 tỷ đồng, tăng 6,4 lần. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC liên tục tăng trần lên hơn 40.000 đồng/cổ phiếu, với tổng khối lượng hơn 32,6 triệu đơn vị.
Một số doanh nghiệp khác cũng đón nhận kết quả lãi ròng tích cực như Sonadezi (UPCoM: SNZ) cao kỷ lục gần 490 tỷ đồng, tăng 51%, thực hiện 92% kế hoạch; Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) hơn 97 tỷ đồng, tăng 48%, thực hiện 59% mục tiêu; hay Long Hậu (HOSE: LHG) lãi sau thuế gần 90 tỷ đồng, tăng 32%, vượt 27% kế hoạch.
Đặc biệt, CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) cho thấy kết quả kinh doanh nhảy vọt chưa từng có với doanh thu thuần gần 552 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần cùng kỳ. Lợi nhuận kỷ lục hơn 200 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm.
Số liệu từ 27 doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp trên sàn chứng khoán cho thấy, tổng doanh thu đạt hơn 11.500 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; trong khi lợi nhuận ròng tăng 67%, lên hơn 3.900 tỷ đồng, cao nhất 6 quý qua. Biên lãi gộp 49%, mức cao nhất trong giai đoạn từ quý I/2022 đến quý II/2025.
Hưởng lợi từ nhiều yếu tố nền tảng
Theo các chuyên gia trong ngành, tăng trưởng của bất động sản công nghiệp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành quyết định chính thức về mức thuế quan áp dụng với nhiều quốc gia. Theo đó, Việt Nam ở mức 20%, đúng như tuyên bố trước đó. Với mức thuế này, Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế trong việc giữ chân và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tháo gỡ phần nào tâm lý lo ngại của nhà đầu tư, đặc biệt với nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp.
Ông John Campbell, Giám đốc Dịch vụ bất động sản công nghiệp tại Savills nhận định, thị trường Việt Nam nổi bật với sự cân bằng giữa cung và cầu, mức giá hợp lý và xu hướng đầu tư dài hạn từ cả khách thuê trong nước lẫn quốc tế. Thống kê báo cáo toàn cầu từ Savills cho thấy, tại TP.HCM, giá thuê kho bãi cao cấp đạt khoảng 5,3 USD/m2/tháng, trong khi Hà Nội ghi nhận mức 5,5 USD/m2/tháng.
Không chỉ dừng ở nguồn cung, chi phí đất đai và xây dựng ở Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với các thị trường logistics trưởng thành trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Thêm vào đó, các chính sách khuyến khích đầu tư hạ tầng và logistics của Chính phủ đã góp phần quan trọng trong việc giữ chi phí vận hành hợp lý, đồng thời tạo ra hệ sinh thái thuận lợi cho hoạt động sản xuất - phân phối.
“Chúng tôi đang chứng kiến xu hướng ngày càng rõ nét về nhu cầu kiểm soát chuỗi cung ứng lâu dài. Khách thuê quan tâm đến khả năng mở rộng, tuân thủ ESG và kiểm soát vận hành, đó là lý do vì sao mô hình thuê đất dài hạn hoặc phát triển kho theo thiết kế riêng đang ngày càng phổ biến”, ông John Campbell chia sẻ.