Bất động sản, giá vàng đắt đỏ: Dòng tiền lớn đang dồn vào một kênh

Loạt giải pháp mạnh tay của Chính phủ

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, Chính phủ đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm định hướng dòng tiền, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 12/9, không chỉ là bước đi chiến lược để nâng tầm thị trường chứng khoán (TTCK) mà còn gắn liền với kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng.

Theo đó, một trung tâm tài chính quốc tế mà Việt Nam hướng tới sẽ có sàn giao dịch chứng khoán đạt chuẩn quốc tế, với các sản phẩm niêm yết chất lượng cao, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu. Điều này sẽ giúp huy động vốn hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tiếp đó, ngày 13/9, Chính phủ yêu cầu sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế. Qua đó, nâng cao tính minh bạch của thị trường vàng, hạn chế đầu cơ và chống "vàng hóa" nền kinh tế. Động thái này xuất phát từ thực tế giá vàng miếng SJC từng vượt 135 triệu đồng/lượng, có lúc cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu đồng, nguy cơ rủi ro lớn.

Không chỉ vàng, thị trường bất động sản (BĐS) cũng tăng giá chóng mặt, đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM. Giá liên tục lập đỉnh mới, vượt xa khả năng chi trả của người dân, tạo nguy cơ bong bóng tài sản và nợ xấu ngân hàng. Những yếu tố này khiến dòng tiền đầu cơ lan tỏa, làm méo mó cấu trúc kinh tế, ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững.