Bất động sản Đông Bắc TP.HCM bước vào giai đoạn bứt phá

“Vùng trũng” đầu tư

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nội đô TP.HCM đang đối mặt với giá bán tăng cao. Thông tin TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu như “làn gió mới” làm nóng thị trường bất động sản. Bởi đây sẽ là động lực lớn cho bất động sản vùng ven đô thị lớn nhất cả nước này.

Các khu vực giáp ranh như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai) hay Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng dịch chuyển đầu tư và dân cư. Song, khi đặt các khu vực này lên “bàn cân” thì không khó để nhận ra rằng, Thuận An (Bình Dương) nằm ở hướng Đông Bắc TP.HCM nổi lên như “vùng trũng” với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ lợi thế hạ tầng và nhu cầu ở thực tăng cao.

Số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường cũng cho thấy, trong quý I/2025, khu vực phía Đông Bắc TP.HCM nổi lên như một tâm điểm mới về nguồn cung và thanh khoản, vượt trội so với các khu vực còn lại.