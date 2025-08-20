Bất động sản công nghiệp Đà Nẵng: đón sóng đầu tư thế hệ mới

Động lực công nghiệp

Không nổi sóng như phân khúc căn hộ hay đất nền, nhưng thị trường bất động sản công nghiệp tại Đà Nẵng cũng đang âm thầm chuyển động với nhiều tín hiệu mới. Theo ông Thomas Rooney, Phó tổng giám đốc, Dịch vụ tư vấn công nghiệp, Savills Hà Nội, với Khu Thương mại tự do và sáp nhập hành chính Quảng Nam, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến chiến lược cho đầu tư bất động sản công nghiệp.

Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế đáng kể, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Cụ thể, chi phí đất và lao động tại Đà Nẵng vẫn ở mức cạnh tranh so với các trung tâm công nghiệp lớn. Bên cạnh đó, việc sáp nhập hành chính giúp tinh gọn bộ máy quản lý, giảm thiểu thủ tục hành chính và cải thiện tính đồng bộ trong quy trình phê duyệt…