Bất động sản công nghiệp Đà Nẵng: đón sóng đầu tư thế hệ mới

Động lực công nghiệp
Không nổi sóng như phân khúc căn hộ hay đất nền, nhưng thị trường bất động sản công nghiệp tại Đà Nẵng cũng đang âm thầm chuyển động với nhiều tín hiệu mới. Theo ông Thomas Rooney, Phó tổng giám đốc, Dịch vụ tư vấn công nghiệp, Savills Hà Nội, với Khu Thương mại tự do và sáp nhập hành chính Quảng Nam, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến chiến lược cho đầu tư bất động sản công nghiệp.
Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế đáng kể, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Cụ thể, chi phí đất và lao động tại Đà Nẵng vẫn ở mức cạnh tranh so với các trung tâm công nghiệp lớn. Bên cạnh đó, việc sáp nhập hành chính giúp tinh gọn bộ máy quản lý, giảm thiểu thủ tục hành chính và cải thiện tính đồng bộ trong quy trình phê duyệt…
“Về triển vọng, chúng tôi đánh giá cao. Sáp nhập hành chính và Khu Thương mại tự do sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ cho bất động sản công nghiệp. Thị trường được kỳ vọng sẽ có một làn sóng đầu tư mới từ các nhà phát triển trong nước lẫn quốc tế, đặc biệt là những đơn vị đang tìm kiếm cơ hội tại một trung tâm công nghiệp, logistics đang trên đà phát triển như Đà Nẵng”, ông Thomas Rooney nhận định.
Một làn sóng đầu tư vào bất động sản công nghiệp đang âm thầm rót vào TP. Đà Nẵng. Số liệu thống kê chứng minh cho điều này. Từ đầu năm đến cuối tháng 7/2025, TP. Đà Nẵng đã thu hút được 307,3 triệu USD vốn FDI, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Thành phố đã cấp mới 65 dự án với vốn đăng ký cấp mới là 200,1 triệu USD; phát sinh 24 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn tăng gần 86 triệu USD; phát sinh 21 lượt mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng giá trị là 21,2 triệu USD… Luỹ kế, TP. Đà Nẵng mới sau sáp nhập có 1.263 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 10,9 tỷ USD.
Nguồn vốn lớn của doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản công nghiệp đã đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của TP. Đà Nẵng. Nửa chặng đường của năm 2025, khu vực công nghiệp và xây dựng của Đà Nẵng sau sáp nhập đã tăng 13,19% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tăng 11,95%, đóng vai trò nền tảng và động lực chính.
Theo đánh giá của chính quyền Đà Nẵng, công nghiệp tăng trưởng nhờ sự phát triển ổn định của công nghiệp chế biến, chế tạo tại các khu công nghiệp (KCN) ở cả Đà Nẵng và Quảng Nam; đặc biệt là các ngành điện tử, cơ khí, và sản phẩm tiêu dùng. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 24,6% phản ánh vai trò nền tảng của Quảng Nam (cũ) với các KCN Chu Lai, Tam Thăng và CCN ven đô Đà Nẵng - Quảng Nam. Song hành với đó là sự phục hồi mạnh ở Đà Nẵng (cũ) với các bước tiến, hoàn tất chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng KCN Hòa Ninh; đưa vào hoạt động CCN Cẩm Lệ, CCN Hòa Liên…
Cú hích lớn
Sau khi sáp nhập, TP. Đà Nẵng mới triển khai nhiều dự án hạ tầng KCN. Tiêu biểu, KCN Hoà Ninh (CTCP Thanh Bình Phú Mỹ) diện tích 400,02 ha, vốn 6.204 tỷ đồng; Phân khu B - KCN Nam Thăng Bình (CTCP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình - Tập đoàn BIN Corporation) diện tích 346 ha, vốn dự kiến 3.373 tỷ đồng. Thành phố cũng xúc tiến KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Cầm giai đoạn II và nhiều CCN khác.
Ông Tạ Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc CTCP Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, KCN Hoà Ninh được đẩy nhanh tiến độ, kết hợp khu công nghệ cao và các phân khu sản xuất thuộc Khu Thương mại tự do, hình thành trung tâm công nghiệp khoảng 2.000 ha, tạo động lực tăng trưởng mới và nguồn hàng ổn định cho cảng Liên Chiểu.
Khu Thương mại tự do là mảnh ghép chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị “sản xuất - năng lượng - logistics”, đồng thời là trung tâm sản xuất, trung chuyển hàng hóa quốc tế kết nối cảng Liên Chiểu, sân bay Đà Nẵng và hành lang kinh tế Đông - Tây. Trong bối cảnh Đà Nẵng - Quảng Nam hợp nhất không gian phát triển, khu này càng quan trọng trong việc kết nối KCN với vùng nguyên liệu, nhân lực và các ngành công nghiệp tương lai như năng lượng sạch, AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, thu hút nhà đầu tư chiến lược toàn cầu.
Với ưu đãi vượt trội, khi hoạt động, Khu Thương mại tự do sẽ hút vốn FDI chất lượng cao, doanh nghiệp sản xuất, logistics, công nghệ cao tìm địa điểm đặt nhà máy, trung tâm logistics, kéo theo nhu cầu lớn về đất và nhà xưởng công nghiệp. Đồng thời, mở ra cơ hội thu hút các tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch, công nghệ thông tin… cần nhà xưởng và khu sản xuất hiện đại, thúc đẩy bất động sản công nghiệp.