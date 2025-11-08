Bất động sản, chứng khoán hút vốn ‘khủng’ từ ngân hàng có đáng lo ngại?

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay bất động sản

Theo thống kê của VietNamNet đối với 14 ngân hàng công bố chi tiết bảng phân tích dư nợ cho vay từng ngành nghề trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ cho vay bất động sản của 14 ngân hàng này tính đến 30/6/2025 đạt khoảng 891 nghìn tỷ đồng.

Ngoại trừ LPBank và VPBank ghi nhận sụt giảm, 12 ngân hàng còn lại đều tăng tín dụng bất động sản so với cuối 2024. Trong đó, PVCombank tiếp tục giữ ngôi đầu, hai năm liền vượt Techcombank để trở thành nhà băng cho vay bất động sản lớn nhất.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, ước tính tổng dư nợ cho vay chứng khoán của 40 công ty chứng khoán hàng đầu tính tới cuối quý II đạt mức cao kỷ lục 285 nghìn tỷ đồng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết: Tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024 - mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước.