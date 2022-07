Bắt đối tượng rủ bé gái đến nhà chơi rồi làm chuyện người lớn

Qua đấu tranh, Hoàng Văn Quang khai nhận quen biết cháu H.T.H qua mạng xã hội Facebook nên nhắn tin với nhau rồi phát sinh tình cảm. Sau 4-5 lần gặp nhau, Quang hẹn cháu H.T.H qua nhà chơi rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Tại thời điểm quan hệ tình dục, cháu H.T.H chưa đủ 13 tuổi, do vậy, cơ quan công an xác định, hành vi của Hoàng Văn Quang cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành bắt giữ và bàn giao đối tượng Quang và hồ sơ vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo TPO